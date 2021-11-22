"المراكز العربية": 70% نسبة إشغال مركز تجاري جديد في الرياض

أعلنت شركة المراكز العربية، عن افتتاح مركز "ذا فيو" الواقع على طريق مكة المكرمة بحي الملك عبدالعزيز بمدينة الرياض (والمطل على مشروع حديقة الملك سلمان) أمس الأحد، حيث يعد هذا المركز 23 ضمن محفظة مراكز الشركة التجارية.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إجمالي المساحات القابلة للتأجير في هذا المركز تبلغ 52.2 ألف متر مربع.

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وأشارت الشركة إلى أن المركز يحوي أكثر من 170 محلاً تجارياً يضم علامات تجارية عالمية ومحلية في مجالات الأزياء والتجميل والمطاعم والكافيهات والسينما والترفيه، علماً أن نسبة الإشغال الحالية لهذا المركز تخطت مستوى الـ 70%.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المركز قد تم تطويره على أرض مملوكة للشركة تبلغ مساحتها 107.1 ألف متر مربع، كانت قد اشترتها الشركة بمبلغ 290 مليون ريال.

وأفادت الشركة بأن الأثر المالي من افتتاح هذا المركز سيظهر على قوائم الشركة المالية، اعتباراً من الربع المالي الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2021.