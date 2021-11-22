"المعمر للمعلومات": دعوى قضائية ضد الشركة تطالب بتعويض 65 مليون ريال

كشفت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس)، عن قيام شركة اتساق المحدودة برفع دعوى أمام المحكمة التجارية في الرياض، ضدها تطالب فيها بتعويض نحو 65.47 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة 15%، بالإضافة إلى مبلغ 300 ألف ريال عن أتعاب المحامي، وذلك عن خدمات استشارات تقنية للمستفيد النهائي، بحسب الشركة المدعية.

وذكرت شركة "المعمر لأنظمة المعلومات"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن القيمة الأولية الأساسية للاتفاقية الموقعة بينها وبين شركة اتساق المحدودة تبلغ 367 ألف ريال، مع وجود بند لأعمال إضافية في حالة طلب المستفيد النهائي تفعيل ذلك البند.

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وأوضحت "إم آي إس"، أنه لا يمكن في هذه المرحلة تحديد الأثر المالي لهذه القضية، ولا يمكن في هذه المرحلة تحديد التبعات القانونية والمخاطر لهذه القضية، وسيتم الإعلان عن أي تطورات تخص هذه القضية في حينه.

وأشارت "المعمر لأنظمة المعلومات" إلى أنها تقوم بدراسة القضية وفق المستندات التي سيتم تقديمها من الشركة المدعية من خلال تبادل المذكرات وعلى ضوء ذلك سيتم تكليف محامٍ مختص حسب نوع القضية.