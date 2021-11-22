"دي إتش إل" توقع مذكرة تفاهم لتطوير الخدمات اللوجستية المشتركة حول العالم

وقعت شركة دي إتش إل غلوبال فوروردنج الإمارات، وشركة سي إف سي فيرت للأسمدة والكيماويات وشريكها الفني شركة ايفرجرو للأسمدة المتخصصة، المصرية، مذكرة تفاهم للدخول في اتفاقية شراكة استراتيجية عالمية لتطوير حلول لوجستية حصرية لمجموعتى سى إف سى فيرت، وتغطي جميع جوانب الاحتياجات اللوجستية للمجموعتين في جميع أنحاء العالم بما يتماشى مع خطط النمو الخاصة بهم.

وقال الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة دي إتش إل غلوبال فوروردنج الإمارات، أمادو ديالو، إننا ندعم تحالف مجموعة سي إف سي فيرت وايفرجرو يأتي وهي تشرع في المرحلة التالية من رحلتها التوسعية العالمية في إقامة مصانعها الجديدة في مصر وشمال إفريقيا وتوسعاتها التجارية حول العالم.

مادة اعلانية

وأضاف أن دي إتش إل تتمتع بخبرة مثبتة في التعامل مع الاحتياجات اللوجستية لقطاع الأسمدة والكيماويات في جميع أنحاء العالم، بما يتماشى مع أنظمة السلامة والبيئة، فضلا عن متطلبات التخزين والنقل لهذه الصناعة.

وتعليقا على الاتفاقية قال الرئيس التنفيذي لمجموعة سي إف سي للأسمدة والكيماويات الدكتور أحمد خليفة، إن هذه الشراكة اللوجستية تدعم العمليات الحالية للمجموعة، وخططها الاستثمارية الجديدة لبناء مجمعات الأسمدة والأعلاف الحيوانية القائمة على الفوسفات والبوتاسيوم فى مصر وشمال أفريقيا خلال السنوات الثلاث القادمة بالإضافة إلى خطة التوسع التجاري للمراكز التجارية الأربعة سي إف سي فيرت هبس في مصر والإمارات وتنزانيا والبرازيل.