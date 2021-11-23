"أميانتيب" توصي بتخفيض رأس المال بـ 69% ثم زيادته بقيمة 221 مليون ريال

أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثَم زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية.

وقالت الشركة في بيان لتداول السعودية، إنها تعتزم تخفيض رأس المال بنسبة 69.06% ليصل إلى 99 مليون ريال، من 320 مليون ريال.

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وقالت إن سبب التخفيض هو إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة.

وأشارت إلى أن طريقة تخفيض رأس المال ستكون عبر إلغاء 22,100,000 سهم من أسهم الشركة، وسيتم تخفيض سهم لكل 1.447 سهم تقريباً.

وعينت أميانتيت شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) كمستشار مالي بخصوص تخفيض رأس المال وزيادة رأس المال، وكذلك سيتم الإعلان عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها.

وأوصى مجلس إدارة الشركة في نفس القرار للجمعية العامة غير العادية، وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 221 مليون ريال.