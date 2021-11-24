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إيلون ماسك يستأنف بيع أسهم في تسلا.. 10 مليارات دولار إجمالي حصيلتها

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إيلون ماسك

إيلون ماسك يستأنف بيع أسهم في تسلا.. 10 مليارات دولار إجمالي حصيلتها

السهم تراجع بعد الإعلان عن البيع

دبي - العربية.نت

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قام الملياردير إيلون ماسك باستئناف عملية بيع أسهمه في شركة تسلا للسيارات الكهربائية يوم أمس ببيعه أسهما بقيمة تجاوزت مليار دولار.

ووصلت قيمة الأسهم التي باعها ماسك منذ أن قام بوضع استبيان على تويتر لبيعه حصة 10% من أسهمه في الشركة إلى ما يصل إلى 10 مليارات دولار وهي نصف الحصة التي وعد ببيعها.

وعاد سهم شركة تسلا للتراجع يوم أمس بعد الإعلان عن عملية البيع.

وقبل بيع الأسهم الإضافية أمس، ارتفعت ثروة ماسك مرة أخرى فوق مستوى 300.8 مليار دولار، وهي المرة الثانية التي يتجاوز فيها هذا المستوى، والتي لم يمسها أحد من قبل.

ولا يزال ماسك أغنى شخص في العالم، وفقاً لتقديرات فوربس، بفارق 95.3 مليار دولار عن مؤسس أمازون، جيف بيزوس الذي يحتل المركز الثاني، الذي تبلغ ثروته 205.5 مليار دولار عند إغلاق السوق يوم الاثنين.

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