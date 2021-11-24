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دبي توقع اتفاقا مع وينتشاو الصينية لتصنيع المواد الغذائية باستثمارات 735 مليون درهم

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مدينة دبي
مدينة دبي
اقتصاد دبي

دبي توقع اتفاقا مع وينتشاو الصينية لتصنيع المواد الغذائية باستثمارات 735 مليون درهم

انطلاق أعمال المرحلة الأولى خلال النصف الأول من عام 2022

دبي - العربية.نت

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أعلنت مدينة دبي الصناعية، عن اتفاقية مع مجموعة "وينتشاو" الصينية لبناء منشأة عالمية المستوى، لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية في منطقة الأعمال، باستثمارات تصل إلى أكثر من 735 مليون درهم.

ويأتي الاتفاق في سياق جهود مدينة دبي الصناعية لتعزيز الأمن الغذائي في الدولة، ودعم مختلف الاستراتيجيات والمبادرات الحكومية، وفي مقدمتها "مشروع 300 مليار".

وأشار بيان بأنه تم التوقيع على الاتفاقية الجديدة على هامش فعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2021 المقامة في معرض "إكسبو 2020 دبي"، موضحا أن من المخطط انطلاق أعمال بناء المرحلة الأولى من المنشأة الضخمة، التي تبلغ مساحتها أكثر من 950 ألف قدم مربعة، خلال النصف الأول من عام 2022، وفقا لصحيفة الإمارات اليوم.

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وتم تصميم المنشأة بأسلوب يتبنى أحدث تقنيات الإنتاج والتخزين، وإنتاج غذائي متوقع بقيمة تصل إلى 500 مليون درهم إماراتي سنوياً.

وتمتلك مجموعة وينتشاو الصينية مزرعة وينتشاو الخضراء في منطقة نزوى بدبي منذ عام 2012، حيث تتم زراعة ما يقرب من 50 نوعاً من الخضراوات على مساحة 80 ألف قدم مربعة، بالاعتماد على طرق زراعية صديقة للبيئة، وحلول مستدامة، واستبدال مبيدات الآفات الكيميائية أو الأسمدة بالسماد العضوي، وإزالة الأعشاب الضارة يدوياً.

وتهدف الشركة للاتجاه إلى الزراعة العمودية في عام 2023 من خلال الاستفادة من التقنيات الزراعية المتطورة، للتغلب على التحديات التي تفرضها البيئة الصحراوية الطبيعية. وستشهد مرحلة النمو الثانية إنشاء مزرعة عمودية، تبلغ مساحتها أربعة ملايين قدم مربعة، من المقرر الانتهاء منها في عام 2025.

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