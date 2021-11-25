أدنيك التابعة لـ "ADQ" تستحوذ على الاتحاد للعطلات

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" إحدى الشركات التابعة لـ "القابضة" "ADQ"، اليوم الخميس، عن استحواذها على شركة الاتحاد للعطلات التابعة لشركة الاتحاد للطيران ونقل أصولها إلى محفظة شركاتها التابعة لمجموعتها، في خطوة تنسجم مع استراتيجيتها الرامية إلى تنويع عملياتها وقطاعات الأعمال التي تندرج تحت مظلتها.

وفي هذا الإطار، ستنتقل أصول شركة الاتحاد للعطلات إلى شركة سياحة 365 التابعة لـ "أدنيك"، ما يسهم في دعم قطاع السياحة بدولة الإمارات، وذلك بالنظر إلى الخبرة الواسعة التي تتمتع بها "أدنيك" وقدراتها في القطاع السياحي.

مادة اعلانية

وستقوم شركة سياحة 365 بتشغيل عمليات الاتحاد للعطلات، حيث سيتم تحويلها من منصة تركز على السوق المحلية إلى مشغل رحلات متكامل يزود وكالات السفر ومختلف الشركات في القطاع بباقات عطلات على مستوى شبكة الأسواق الرئيسية التي تغطيها الاتحاد للطيران.

وستكون شركة كابيتال إكسبيرينس التابعة لشركة سياحة 365 المزود الحصري لشركة الاتحاد للعطلات في جميع أنحاء دولة الإمارات فيما يتعلق بالفنادق والعمليات اللوجستية والجولات السياحية، وستجمع عروض الاتحاد للعطلات بين ما توفره الاتحاد للطيران من خدمات متميزة ومختلف الباقات إلى الوجهات الرئيسية بما في ذلك أبوظبي ودولة الإمارات وتايلاند وسيشيل وجزر المالديف وغيرها الكثير من الوجهات.

ولم تعلن الشركة عن قيمة الصفقة.