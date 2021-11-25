مجلس إدارة "موبايلي" يوصي بتوزيع 654.5 مليون ريال على المساهمين

أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، اليوم الخميس، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2021.

وقالت الشركة، في بيان لتداول السعودية، إن إجمالي المبلغ الذي أوصى المجلس بتوزيعه يبلغ 654.5 مليون ريال، وسيتم توزيعه على 770 مليون سهم.

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وأوضحت الشركة أن حصة السهم في التوزيعات تصل إلى 0.85 ريال، وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والتي سوف يتم الإعلان عنها لاحقا.

وأظهرت النتائج المالية للشركة ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بنسبة 25.57% في الربع الثالث من عام 2021، إلى 281 مليون ريال، مقارنة مع صافي ربح قدره 222 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وبلغت إيرادات الربع الثالث من العام الحالي، 3.606 مليار ريال، بالمقارنة مع 3.355 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 7.48%.

وبلغ إجمالي الربح 2.186 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2021، قياسا على 2.056 مليار ريال في الربع المماثل من 2020، بارتفاع 6.33%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في الإيرادات.