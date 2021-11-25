نكتة رئيس بنك JPMorgan تهز صورة العلاقة مع الصين

أثارت نكتة للرئيس التنفيذي لبنك JPMorgan جيمي دايمون، مخاوف من أنها قد تتسبب بعلاقة حساسة للبنك مع الصين.

حين سُئل دايمون عن أعماله في الصين قال إن "جيه بي مورجان" سيبقى هناك لفترة أطول من بقاء الحزب الشيوعي الصيني.

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كان دايمون يقصد التأكيد على استمرارية عمل JPMorgan في الصين وليس انتقاد الحزب الحاكم.

وفي ظل انكشاف البنك الأميركي بما يقرب من 20 مليار دولار على الصين ووسط طموحاته للتوسع أكثر، يحتاج البنك لعلاقات ودية مع الحكومة الصينية الحساسة بشأن أي عبارات قد تفسر على انها تشكيك في شرعيتها.

يذكر أن بنك "جيه بي مورجان" حصل في يونيو الماضي على موافقة الجهات التنظيمية في الصين ليصبح أول كيان أجنبي للوساطة بشكل كامل في الصين.