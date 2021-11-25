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عُمان: اندماج مصرفي محتمل بين "نزوى" و"صحار الدولي"

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عُمان: اندماج مصرفي محتمل بين "نزوى" و"صحار الدولي"

سوف يتم التأكد من استكمال جميع الإجراءات القانونية والتشريعية لإتمام الاندماج

دبي - العربية.نت

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رحب مجلس إدارة بنك نزوى بمضمون الخطاب الذي تقدم به بنك صحار الدولي بحيث سيتم استكشاف فرص الاندماج بين البنكين.

وقال بنك نزوي في بيان لسوق مسقط، اليوم الخميس، إنه سيقوم بإخطار المساهمين بأي تطورات في هذا الخصوص، وسوف يتم التأكد من استكمال جميع الإجراءات القانونية والتشريعية في هذا الجانب.

وكان بنك نزوى قد حقق نموا بأرباح الربع الثالث بنحو 14% إلى 3 ملايين ريال عماني.

أما بنهاية الأشهر التسعة الأولى من هذا العام فقد نمت أرباح البنك 6% إلى 9 ملايين ريال عماني.

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