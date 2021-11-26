المركزي الإندونيسي يسرع عملية إصدار العملة الرقمية

قال محافظ البنك المركزي الإندونيسي، بيري وارجيو، إن البنك سوف يسرع عملية إصدار الروبية الإندونيسية الرقمية، دون أن يقدم إطارا زمنيا لذلك، حسب وكالة الانباء الألمانية.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن "بنك إندونيسيا" يخطط لتقديم تصميم الفكرة في العام المقبل، ويقوم بالتنسيق مع 7 بنوك مركزية لاختيار منصة مناسبة لذلك، إما ستكون من خلال قواعد البيانات المتسلسلة، أو تقنية الموازنة الموزعة، أو العملات المستقرة.

مادة اعلانية

ويقوم "بنك إندونيسيا" بدمج البنية التحتية للتمويل مع سوق المال، لدعم خطة العملة الرقمية.

ويحظر البنك المركزي على المؤسسات المالية التي تحمل تصاريح "بنك إندونيسيا"، قبول العملات المشفرة كوسيلة للدفع، وقد قام بنشر مشرفين لمراقبة أنشطتها.