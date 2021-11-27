أرباح شركات الصين الصناعية تقفز 42% خلال 10 أشهر

قال مكتب الإحصاء الصيني، السبت، إن أرباح الشركات الصناعية زادت بوتيرة أسرع في أكتوبر/تشرين الأول مما يوفر حماية لاقتصاد متعثر يعاني من ارتفاع أسعار المواد الخام.

أظهرت البيانات الرسمية أن الأرباح في أكتوبر/تشرين الأول ارتفعت 24.6% عن العام السابق لتصل إلى 818.7 مليار يوان (128.1 مليار دولار)، صاعدة من مكاسب بلغت 16.3% في سبتمبر/أيلول.

مادة اعلانية

ارتفعت أرباح الشركات الصناعية 42.2% على أساس سنوي إلى 7.2 تريليون يوان خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول.

تغطي بيانات الأرباح الصناعية الشركات الكبيرة التي تزيد إيراداتها السنوية عن 20 مليون يوان من عملياتها الرئيسية.