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مصادر للعربية.نت: بنك الدوحة يعتزم اقتراض 350 مليون دولار لـ 3 سنوات

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مصادر للعربية.نت: بنك الدوحة يعتزم اقتراض 350 مليون دولار لـ 3 سنوات

القرض يتضمن خيار تمديد لمدة عام إضافي

دبي – ياسين عبدالله

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أفادت مصادر مصرفية لـ "العربية.نت" بأن بنك الدوحة، أحد أكبر المصارف التجارية في قطر من حيث الأصول والمدرج في سوق المال، يبحث عن قرض لأجل 3 سنوات بقيمة 350 مليون دولار في ثاني عودة له لأسواق الدين العالمية خلال العام الجاري، بعد تمويل حصل عليه المصرف في وقت سابق من العام الجاري.

أضافت المصادر أن البنك سيعمل على ترتيب القرض بنفسه، وأن القرض يتضمن خيار تمديد لمدة عام وبسعر فائدة يبلغ نحو 85 نقطة أساس فوق سعر الليبور.

وفقا لما ذكرته المصادر فإن البنوك التي ستقدم شريحة تمويل فوق 100 مليون دولار ستحصل على فائدة تقدر بنحو 108 نقاط أساس على إجمالي الشريحة، فيما ستحصل البنوك الممولة لشريحة دون 100 مليون دولار على سعر فائدة كلي يقدر بنحو 106 نقاط أساس.

في مارس/ آذار من العام الجاري، حصل بنك الدوحة على قرض بنحو 685 مليون دولار لأجل 3 سنوات أيضا.

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