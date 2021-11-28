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أمازون تفتح مركزا لطلبات البيع بالتجزئة في أبوظبي عام 2024

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أمازون
أمازون
أمازون

أمازون تفتح مركزا لطلبات البيع بالتجزئة في أبوظبي عام 2024

المركز سيوفر آلافا من فرص العمل الجديدة ويعزز قطاع الخدمات اللوجستي

دبي - العربية.نت

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قال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي يوم الأحد إن شركة أمازون دخلت في شراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار لإنشاء مركز لطلبات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت بالإمارة في 2024 بما يتماشى مع استراتيجيات خفض الانبعاثات الكربونية للشركة.

أضاف المكتب أن إطلاق المركز سيوفر آلافا من فرص العمل الجديدة ويعزز قطاع الخدمات اللوجستي في أبوظبي بحسب وكالة "رويترز".

من جانب آخر وخلال الشهر الحالي، وافقت شركة أمازون على دفع غرامة قدرها 500 ألف دولار، وأن تخضع للمراقبة من قبل مسؤولي كاليفورنيا، بعد أن قال المدعي العام للولاية إن الشركة فشلت في إخطار العمال والسلطات الصحية بشكل كافٍ بحالات فيروس كورونا الجديدة في أماكن العمل.

وتوظف شركة أمازون نحو 150 ألف شخص في كاليفورنيا. ويوجد معظمهم في 100 مركز تنفيذ، وهي مستودعات مترامية الأطراف حيث تتم تعبئة الطلبات وشحنها.

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