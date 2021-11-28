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معدنية.. بدء مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية غدا

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الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
سوق السعودية

معدنية.. بدء مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية غدا

مرحلة الاكتتاب تستمر حتى يوم الخميس 9 ديسمبر

دبي - العربية.نت

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أعلنت تداول السعودية، عن تاريخ بدء مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية لشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية" اعتبارا من غد الاثنين 29 نوفمبر 2021.

وذكرت تداول في بيان اليوم الأحد، أن فترة التداول لحقوق الأولوية تنتهي في يوم الاثنين 6 ديسمبر 2021، بينما تستمر مرحلة الاكتتاب حتى يوم الخميس 9 ديسمبر.

وقالت تداول: "إن نطاق التغيير المسموح به لأسعار تداول الحق يختلف عن نسبة التذبذب التي تخضع لها أسعار الأسهم".

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وفي بيان منفصل، أفادت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إضافة حقوق الأولوية المتداولة للشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن في حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية، وافقت على طلب الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية" تخفيض رأسمال الشركة من 281.12 مليون ريال إلى 234 مليون ريال، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من 28.11 مليون سهم إلى 23.4 مليون سهم.

كما اعتمدت الهيئة الموافقة على طلب "معدنية" زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 120 مليون ريال.

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