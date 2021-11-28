تغطية اكتتاب حقوق أولوية "ميدغلف" بـ82.1%

أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" عن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة وتفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتب فيها.

وقالت "ميدغلف" على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الاكتتاب بعدد نحو 28.75 مليون سهم، من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد 35 مليون سهم.

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وأضافت "ميدغلف" أن قيمة الأسهم المكتتب فيها بلغت نحو 345.03 مليون ريال، بنسبة تغطية من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة 82.15%.

وأوضحت أن فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها والبالغة نحو 6.25 مليون سهم تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021، وتستمر إلى الساعة الخامسة مساءً من يوم الأربعاء مطلع ديسمبر 2021.

وستطرح تلك الأسهم على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، على أن تقوم تلك المؤسسات الاستثمارية بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية بإعطاء الأولوية للعرض الأعلى ثم الأقل فالأقل بشرط ألا يقل عن سعر الطرح.

على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب بين المستثمرين المؤسسين الذين قدموا عروضاً بنفس السعر، وفي حالة عدم شراء الأسهم من قبل مستثمرين مؤسسين، يتم تخصيص هذه الأسهم لمتعهد التغطية الذي سيشتريها بسعر الطرح.