حسين سجواني يشتري 944 مليون سهم في "داماك" عبر سوق دبي

استحوذت شركة ميبل إنفست كو ليمتد، المملوكة لرجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني، على 943.94 مليون سهم في شركة داماك العقارية تمثل نسبة 15.6% من رأس المال المصدر والمدفوع لشركة "داماك"، خلال فترة عرض الاستحواذ الجزئي المُقدم من شركة "ميبل" المنتهي في 25 نوفمبر 2021.

وقالت "داماك" في بيان على سوق دبي المالي، اليوم الأحد، إن الاستحواذ تم من خلال مجموعة عمليات تمت من خلال التداول في سوق دبي داخل القاعة وعلى سعر 1.40 درهم للسهم.

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ووفقاً لحسابات "العربية.نت" تبلغ قيمة الأسهم المشتراة نحو 1.32 مليار درهم.

وأضافت أنه بذلك ستصبح ملكية شركة "ميبل" ما نسبته 21.61% من رأس المال في شركة "داماك"، وستصبح الملكية المجمعة لمقدم العرض النهائي مضافاً إليها ملكية المجموعة المرتبطة بها ما نسبته 95.537% من رأس المال في شركة "داماك".

كانت "ميبل إنفست" المملوكة لحسين سجواني، عرضت شراء كامل أسهم ‫شركة "داماك العقارية" ومقرها دبي، معلنة نيتها النهائية سحب إدراج الشركة من ‫سوق دبي المالي.

وبحسب العرض الذي تم الإعلان عنه على موقع ناسداك دبي، تنوي شركة Maple Invest الاستحواذ على نسبة تفوق 90% من "داماك"، لتتمكن بعد ذلك من تقديم عرض استحواذ إجباري على بقية الأسهم وسحب إدراجها.