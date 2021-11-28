84 شركة صغيرة سجلت للعمل بالنفط في الكويت.. و36 تحت الدراسة

قامت مؤسسة البترول الكويتية بتأهيل نحو 84 شركة متوسطة وصغيرة للعمل في مناقصات القطاع النفطي وذلك منذ تدشين العمل بمنصة "بادر"، حيث تم تسجيل الشركات في 4 أنشطة وهي التصنيع والتوريد ومقاولات الأعمال والخدمات، وهناك 36 شركة تحت الدراسة.

وذكرت أن منصة بادر الإلكترونية تمنح المشاركين فيها مزايا عديدة تأتي في مقدمتها ترسية العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة متى ما كانت مطابقة للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على 20% من أقل العطاءات المقبولة، كما تم إعطاء أفضلية لأصحاب المشروعات وذلك بإلزام المقاول بشراء ما لا يقل عن 10% من منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتخصيص نسبة 10% من أعمال المقاولة لتلك المشروعات من نسبة 30% مخصصة للمقاولين المحليين، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

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تأتي مبادرة القطاع النفطي في إطار سعي مؤسسة البترول الكويتية لدعم القطاع الخاص المحلي وجعله شريكا فعالا في التنمية بما يسهم في تنويع مصادر الدخل ليتوافق مع الخطة الإنمائية للكويت وكان الاتجاه نحو تقديم منصة بادر الإلكترونية، وقام فريق العمل بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوضع إطار متكامل لنماذج التأهيل واستحداث نظام إلكتروني بشروط ميسرة وسهلة لتأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في مشاريع وعقود القطاع النفطي.

وكشفت المصادر عن أن مؤسسة البترول تجهز حاليا نظاما جديدا ومنصة سنطلق عليها "منصة عقود الباطن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" حيث يتم إسناد الأعمال والخدمات الى شركات بادر، فمنصة بادر تختص بالتأهيل، أما منصة عقود الباطن فتختص بالتمكين وتوزيع نسبة الـ 10% بشفافية وعدالة، وجار حاليا تجهيز كل البرامج لتنفيذ المنصة.

وقالت المصادر انه عند ورود عطاءات الشركات المالية يبدأ النظام الإلكتروني في الفرز والترتيب بطريقة آلية محددة والفائدة هنا ستكون أكبر بكثير من المشاركة المباشرة لأن أعمال ومشروعات القطاع النفطي كبيرة جدا وبأرقام عالية، لذا المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستتمكن من المشاركة في أعمال القطاع النفطي بشكل أكبر.