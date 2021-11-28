مصر: الودائع الخليجية 15 مليار دولار نهاية يونيو 2021

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن حجم ودائع الدول الخليجية طويلة الأجل بلغ 15 مليار دولار نهاية يونيو 2021 بتراجع بلغت قيمته 2.2 مليار دولار عن مستواها السابق.

بحسب بيانات البنك المعلنة في بيان صحافي اليوم الأحد توزعت حصص الودائع الخليجية بالبنك المركزي المصري بين 5.3 مليار دولار من السعودية، و5.7 مليار دولار من الإمارات و4 مليارات دولار من الكويت.

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أظهر تقرير الوضع الخارجي للبنك المركزي المصري، أن حجم الدين طويل الأجل يمثل نحو 90.1% من إجمالي الدين الخارجي بنهاية يونيو 2021 بواقع 124.2 مليار دولار، فيما بلغ الدين قصير الأجل 13.7 مليار دولار بنسبة 9.9%.

وأشار التقرير إلى أن الدين الخارجي يمثل نحو 34.2% من الناتج المحلي لمصر بنهاية يونيو 2021 مقارنة بنحو 55.5% لدول الكاربيبي وأمريكا اللاتينية، 53.7% لدول الشرق الأوسط ووسط آسيا.