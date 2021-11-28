"إعادة" تحافظ على تصنيف ائتماني للقوة المالية من فئة "AA+"

قالت شركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة"، اليوم الأحد، إنها حافظت على تصنيف ائتماني للقوة المالية من فئة (AA+) من وكالة سمة للتصنيف "تصنيف" بنظرة مستقبلية مستقرة.

وذكرت "إعادة" في بيان على "تداول السعودية"، أنها حصلت على التصنيف بناءً على عدة عوامل منها مستوى المخاطر المنخفض للشركة، وقوة المركز المالي، وتحسن الأداء التشغيلي، وتنوع محفظة الأعمال، والإدارة السليمة للمخاطر المؤسسية.

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وأشارت إلى أن التصنيف أخذ بالاعتبار الحصة السوقية المتزايدة للشركة، وقوة العلامة التجارية والمزايا التنافسية في سوق المملكة، إضافة إلى التواجد المتنامي في الأسواق المستهدفة في آسيا وإفريقيا وسوق لويدز "سوق التأمين في الحي المالي بالعاصمة البريطانية لندن".