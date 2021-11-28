"الأنابيب السعودية" تفوز بعقود توريد أنابيب في الأوروجواي بـ52.4 مليون ريال

أعلنت شركة الأنابيب السعودية فوزها بعقود لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز لشركة تينارس جلوبال سيرفيس بالأوروجواي بقيمة تقدر بحوالي 52.4 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن مدة العقد 3 أشهر.

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وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد في الربع الأول للسنة المالية 2022م.

كانت البيانات المالية الأولية لشركة السعودية لأنابيب الصلب "أنابيب السعودية"، كشفت ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 66% في الربع الثالث من 2021 إلى 15.92 مليون ريال، من 9.58 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس فصلي، تحولت الشركة إلى تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث من عام 2021، مقارنة مع خسائر بلغت 8.08 مليون ريال في الربع الثاني السابق له.

ويعود ارتفاع صافي الأرباح في الربع الثالث إلى نمو الربح من العمليات غير المستمرة إلى 19.21 مليون ريال من 60 ألف ريال في الفترة المقارنة من العام الماضي ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الربح المحقق من بيع الأصول التشغيلية الرئيسية للشركة التابعة المملوكة بالكامل، شركة صناعات التيتانيوم والفولاذ المحدودة.