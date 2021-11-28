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"المواساة" تبدأ التشغيل الفعلي لمشروع توسعة مستشفى الدمام مطلع ديسمبر 

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المواساة
المواساة
سوق السعودية

"المواساة" تبدأ التشغيل الفعلي لمشروع توسعة مستشفى الدمام مطلع ديسمبر

الشركة استلمت الموافقات النهائية على تشغيل المشروع

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة المواساة للخدمات الطبية، عن استلامها موافقة الجهات المختصة على تشغيل مبنى التوسعة لمستشفى المواساة في مدينة الدمام.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أنه تم الانتهاء من إنجاز كل المتطلبات اللازمة لعمليات التشغيل الفعلي على يبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021.

وتوقعت الشركة أن يسهم تشغيل هذه التوسعة في زيادة إيرادات مستشفى المواساة بالدمام، والتأثير في النتائج التشغيلية للشركة اعتباراً من الربع الرابع من العام الجاري، وسيتم الإفصاح عن أي تطور في النتائج المالية للشركة ضمن الإعلانات الربعية.

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وكانت الأرباح الفصلية لشركة المواساة للخدمات الطبية تراجعت 11.4%، إلى 142.6 مليون ريال، في الربع الثالث من 2021، مقابل 161.1 مليون ريال، في الربع الثالث من 2020.

ومقارنة مع الأداء في الربع السابق حافظت الشركة على أرباح مستقرة، والتي كانت 141.3 مليون ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2021، بلغت الأرباح 431 مليون ريال، مقابل 384.8 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2020، بنمو 12%.

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