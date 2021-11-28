"مهارة" تعلن تأثرها إيجابيا من السماح بالقدوم المباشر لمواطني 5 دول

أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية، عن مساهمة قرار وزارة الداخلية بالسماح بالقدوم المباشر إلى السعودية من 5 دول، إيجابيا على أعمال ونمو الشركة لا سيما أن بعض هذه الدول تعتبر من الدول الأساسية المصدرة للقوى العاملة.

وقررت وزارة الداخلية السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من إندونيسيا، وباكستان، والبرازيل، وفيتنام، ومصر، والهند، دون الحاجة إلى قضاء 14 يومًا خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة، وذلك اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء مطلع ديسمبر 2021، على أن يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة 5 أيام بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، مع استمرار تطبيق الاستثناءات الصادرة بشأن بعض الفئات في هذا الخصوص.

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وتوقع شركة "مهارة" في بيان على "تداول السعودية"، أن تظهر نتائج القرار بداية من الربع الأول من العام 2022.

وذكرت أنها وضعت العديد من الإجراءات للالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة.