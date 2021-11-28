.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"نماء للكيماويات": إعادة هيكلة قروض الصندوق الصناعي البالغة 451.6 مليون ريال

  • الخط
نماء للكيماويات مناسبة
شعار نماء للكيماويات
سوق السعودية

"نماء للكيماويات": إعادة هيكلة قروض الصندوق الصناعي البالغة 451.6 مليون ريال

ووقعت الاتفاق النهائي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة نماء للكيماويات عن توقيعها الاتفاقية النهائية لإعادة هيكلة القروض القائمة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن رصيد القروض القائمة المعاد جدولتها 451.626 مليون ريال بعد دفع متحصلات بيع أسهم ينساب البالغة نحو 139.65 مليون ريال، والذي كان من شروط المضي بالاتفاقية النهائية.

وتضمن جدول السداد 7 سنوات (2+5)، تتضمن مهلة سداد حتى 6 مايو 2023، والذي يمتد جدول السداد حتى 24 مارس 2027.

خسائر فادحة تجتاح أسواق الأسهم الخليجية.. الجائحة لم تنته بعد! أسواق المال أسواق الخليج خسائر فادحة تجتاح أسواق الأسهم الخليجية.. الجائحة لم تنته بعد!

وشملت الاتفاقية تعهد الشركة بإيداع عوائد الإيجار للمبنى الإداري والمملوك للشركة لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي، ويعتبر كسداد جزئي من الأقساط اللاحقة.

وتتعهد "نماء" بالعمل مع الصندوق لتحسين الوضع المالي لشركة الجبيل للكيماويات جنا التابعة لشركة نماء للكيماويات.

وتستمر كافة الضمانات والرهونات قائمة والمقدمة سابقاً للصندوق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
رشوان توفيق للعربية.نت: ابنتي خاضعة لإرادة آخرين.. ولن أتحدث لهذا السبب رشوان توفيق للعربية.نت: ابنتي خاضعة لإرادة آخرين.. ولن أتحدث لهذا السبب
جربه الآن.. أفضل حساء يمكن تناوله للتخلص من الوزن الزائد جربه الآن.. أفضل حساء يمكن تناوله للتخلص من الوزن الزائد
الأكثر قراءة
كيف وصلت العلاقة بين فنان مصري كبير وابنته للقضاء؟ كيف وصلت العلاقة بين فنان مصري كبير وابنته للقضاء؟
سعودي ذهب لعلاج ابنه في أميركا.. فعاد بطلاً للعالم سعودي ذهب لعلاج ابنه في أميركا.. فعاد بطلاً للعالم
سارقة رانج تشغل السعوديين.. خطفت السيارة من أمام صاحبها سارقة رانج تشغل السعوديين.. خطفت السيارة من أمام صاحبها
مصري باع ابنه على فيسبوك عارضا صورته والسعر.. مصري باع ابنه على فيسبوك عارضا صورته والسعر.. "الجوع كافر"
بعد صور بعد صور "حفل زفافه الثاني".. بيغ رامي يخرج عن صمته
بلجيكية عادت من مصر وأصيبت بـ بلجيكية عادت من مصر وأصيبت بـ"أوميكرون".. أين التقطته؟
قبل أن تذهب
لماذا تعتبر فرنسا رسالة جونسون إلى ماكرون تشكل خيبةَ أمل؟
لماذا تعتبر فرنسا رسالة جونسون إلى ماكرون تشكل خيبةَ أمل؟
اكتشف المزيد