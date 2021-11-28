"نماء للكيماويات": إعادة هيكلة قروض الصندوق الصناعي البالغة 451.6 مليون ريال

أعلنت شركة نماء للكيماويات عن توقيعها الاتفاقية النهائية لإعادة هيكلة القروض القائمة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن رصيد القروض القائمة المعاد جدولتها 451.626 مليون ريال بعد دفع متحصلات بيع أسهم ينساب البالغة نحو 139.65 مليون ريال، والذي كان من شروط المضي بالاتفاقية النهائية.

مادة اعلانية

وتضمن جدول السداد 7 سنوات (2+5)، تتضمن مهلة سداد حتى 6 مايو 2023، والذي يمتد جدول السداد حتى 24 مارس 2027.

وشملت الاتفاقية تعهد الشركة بإيداع عوائد الإيجار للمبنى الإداري والمملوك للشركة لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي، ويعتبر كسداد جزئي من الأقساط اللاحقة.

وتتعهد "نماء" بالعمل مع الصندوق لتحسين الوضع المالي لشركة الجبيل للكيماويات جنا التابعة لشركة نماء للكيماويات.

وتستمر كافة الضمانات والرهونات قائمة والمقدمة سابقاً للصندوق.