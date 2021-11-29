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الرئيس التنفيذي لشركة فايزر: قد نحتاج للتطعيم سنويا للقضاء على كورونا

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لقاح فايزر
لقاح فايزر
لقاح كورونا

الرئيس التنفيذي لشركة فايزر: قد نحتاج للتطعيم سنويا للقضاء على كورونا

الشركة ستعرف المزيد من التفاصيل حول المتغير الجديد في الأسابيع القليلة المقبلة

دبي - العربية.نت

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توقع الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، اليوم الاثنين، خضوع العالم لعملية إعادة تطعيم سنوياً ضد فيروس كورونا للحفاظ على السلامة العامة والقضاء عليه.

وأضاف في مقابلة مع "CNBC"، أنه توقع منذ عدة أشهر أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو أننا سنحتاج بعد الجرعة الثالثة، إعادة التطعيم سنوياً ضد Covid.

وقال إن فايزر تتوقع تصنيع 80 مليون جرعة مضادة لمتحورات فيروس كوفيد-19.

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وأشار بورلا إلى ثقته بأن العقار الجديد، لن يتأثر بمتغير أوميكرون المتحور من فيروس كورونا.

وأوضح أن الشركة ستعرف المزيد من التفاصيل حول المتغير الجديد في الأسابيع القليلة المقبلة.

أعلنت شركتا فايزر وبيونتيك، المصنعتان للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، أنهما تجمعان معلومات حول متحور "أوميكرون" لبحث إمكانية تعديل لقاحاتهما.

وذكرت الشركتان، يوم الأحد، أنهما ستكونان قادرتين على تصدير لقاحات معدلة ضد المتحور الجديد خلال 100 يوم.

من جانبها، قالت شركة فايزر، إنها وقعت اتفاقاً بقيمة 5.29 مليار دولار مع الحكومة الأميركية، لتقديم 10 ملايين جرعة من عقارها التجريبي المضاد لسلالات فيروس كوفيد-19، في وقت تسارع الولايات المتحدة لتأمين علاجات واعدة عن طريق الفم لهذا المرض.

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