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غازبروم الروسية تتوقع أرباحا صافية قياسية للعام 2021

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جازبروم الروسية
غازبروم
اقتصاد روسيا

غازبروم الروسية تتوقع أرباحا صافية قياسية للعام 2021

الشركة تتوقع أن لا تكون أسعار الغاز في أوروبا العام القادم أقل من مستويات 2021

موسكو - رويترز

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قال مسؤول بشركة غازبروم الروسية، اليوم الاثنين، إن عملاق الغاز الروسي يتوقع أن يسجل أرباحا قياسية هذا العام وسط توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الغاز في سوقه الرئيسي في أوروبا حتى نهاية العام.

وأعلنت غازبروم في وقت سابق عن أرباح فصلية قياسية بلغ 581.8 مليار روبل (7.8 مليار دولار) للربع الثالث، مما يعكس أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة، وقالت إنها تتوقع أرباحا أعلى في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

وقال المسؤول إن غازبروم تتوقع أن أسعار الغاز في أوروبا العام القادم لن تكون أقل من مستويات 2021.

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وأضاف أن متوسط سعر الغاز في أوروبا يبلغ 550 دولارا للألف متر مكعب في الربع الرابع.

وأشار المسؤول إلى أن الشركة ستواصل إعادة ملء مستودعات التحزين في المنطقة حتى نهاية العام لأنها تبلغ الآن 75.25 مليار متر مكعب، وهو أقل من متوسط ست سنوات البالغ 90.73 مليار متر مكعب.

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