جاك دورسي يتنحي عن منصبه كرئيس تويتر التنفيذي بشكل فوري

اختار جاك دورسي أحد مؤسسي تويتر التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي لمنصة التواصل الاجتماعي، حسبما أعلنت الشركة.

سيخلفه باراغ اغراوال، كبير مسؤولي التكنولوجيا الحالي في تويتر، بينما سيظل دورسي ضمن مجلس الإدارة حتى انتهاء فترته في 2022.

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كان اغراوال المدير التكنولوجي للشركة منذ 2017 ولتويتر منذ 2011.

وفي خطاب نشره في حسابه على تويتر، قال دورسي إنه "حزين للغاية لكنه أيضا سعيد بحق" لمغادرة منصبه "لأن ذلك كان قراره".

واجه دورسي مشاغل عديدة بعيدا عن منصبه كرئيس تنفيذي لتويتر، بدءا بفكرة أنه أيضا كان المؤسس والمدير التنفيذي لشركة المدفوعات "سكوير".

ولطالما شكا منتقدون من أن هذا قسّم اهتمامه ضد مصلحة تويتر.

كان دورسي قد أصبح الرئيس التنفيذي لتويتر عام 2007 لكنه أجبر على ترك المنصب بعدها بعام. وعاد إليه في 2015.

بالرغم من أن تويتر يضم رموزا وشخصيات عامة وساسة ومشاهير وأنه المنصة المفضلة للصحافيين، فإن قاعدة مستخدميه تأتي خلف منافسيه القدامى بكثير، مثل فيسبوك ويوتيوب والجدد مثل تيك توك.

لدى تويتر نحو 200 مليون مستخدم نشط يوميا فقط، حسب مقياس مشترك لهذه الصناعة.

ارتفعت أسهم منصة التغريدات القصيرة بنسبة 9% في وقت مبكر من تداولات اليوم الاثنين، في حين صعدت أسهم شركة المدفوعات الرقمية Square Inc التي يقودها دورسي أيضا بنسبة 3%.

وفي تغريدة له في حسابه قال دورسي بتاريخ 28 من الشهر الحالي: "أنا أحب تويتر".

في أوائل عام 2020 واجه دورسي مطالبات للتنحي من صندوق التحوط Elliott Management Corp الذي جادل بأنه كان يولي القليل من الاهتمام لأسهم تويتر.

واجه دورسي تلك الضغوط من خلال منح Elliott وحليفتها، شركة الاستحواذ سيلفر ليك بارتنرز ، مقاعد في مجلس إدارة تويتر.