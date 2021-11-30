بيع 21% من أسهم "ذيب لتأجير السيارات" بـ 478.5 مليون ريال

قامت المجموعة المالية هيرميس والسعودي الفرنسي كابيتال بصفتهم مديري سجل الاكتتاب والوسطاء لشركة الفرص التنموية للتجارة، بتنفيذ عملية بيع كامل حصة شركة الفرص التنموية للتجارة في شركة ذيب لتأجير السيارات من خلال عملية بناء سجل الأوامر المتسارع.

بحسب بيان صحافي صادر عن الجانبين، اليوم الثلاثاء، فقد بلغ إجمالي عدد الأسهم المعروضة والمباعة 9.030.000 سهم، تمثّل ما نسبته21% من إجمالي أسهم شركة ذيب لتأجير السيارات، وقد جرى عرض الأسهم على مجموعة من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، وتم تنفيذها من خلال 19 صفقة متفاوضة بسعر 53 ريالا للسهم الواحد، بحيث بلغت قيمة الصفقة ما يعادل 478.590.000 ريال.

مادة اعلانية

بعد الانتهاء من عملية البيع، زادت نسبة الأسهم الحرة من إجمالي الأسهم في ذيب إلى 63.45% بينما يحتفظ المساهمون الكبار الآخرون بنسبة 36.55% المتبقية.

وصف الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الفرنسي كابيتال، سلام الخنيزي، الصفقة الكبيرة بأنها أبرزت كفاءة عمليات بناء سجلات الأوامر المتسارعة كآلية عالية الاعتماد لتخارج المستثمرين المؤسسيين الراغبين في إعادة تخصيص ثرواتهم في ظل التطور المستمر في أسواق رأس المال.

بدوره اعتبر الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، محمد فهمي، أن الصفقة تسلط الضوء على قوة الشركة، وقوة أسواق رأس المال في السعودية.