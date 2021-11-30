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فايزر ومودرنا وجونسون آند جونسون تطوّر لقاحات مضادة لـ "أوميكرون"

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لقاح كورونا مناسبة
لقاح كورونا (تعبيرية)
لقاح كورونا

فايزر ومودرنا وجونسون آند جونسون تطوّر لقاحات مضادة لـ "أوميكرون"

في حال لم تكن لقاحاتها فعالة في الحماية من هذه النسخة الجديدة من الفيروس

نيويورك - فرانس برس

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أعلنت شركتا فايزر وجونسون آند جونسون، الاثنين، أنّهما بدأتا، على غرار منافستهما مودرنا، العمل على نسخة جديدة من لقاحهما المضادّ لكوفيد-19 تستهدف المتحوّر أوميكرون في حال لم يكن لقاحاهما فعّالين في الحماية من هذه النسخة الجديدة من الفيروس.

وقال آلبرت بورلا، رئيس شركة فايزر في مقابلة مع شبكة "CNBC" "لا يزال هناك الكثير من الغموض" بشأن المتحور الجديد الذي رصد في جنوب إفريقيا، ووصفته منظمة الصحة العالمية بأنه مُقلق".

وأضاف: "سنعرف أهمّ ما يجب أن نعرفه خلال بضعة أسابيع"، مشيراً إلى أنّه لا بدّ من القيام بتجارب لاختبار فاعلية اللقاح الحالي الذي طوّرته شركته بالتعاون مع شركة بيونتيك.

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وأوضح أنهّ "إذا تبيّن أنّ اللّقاح (الحالي) أقلّ فعالية وأصبحنا بحاجة لتطوير لقاح جديد، فقد بدأنا بالعمل عليه، الجمعة، لقد قمنا بأول نموذج للحمض النووي وهو سيكون المرحلة الأولى في تطوير لقاح جديد".

وابتكرت فايزر سابقاً نسختين جديدتين من لقاحها لمواجهة المتحورين دلتا وبيتا، إلّا أنّهما لم تُستخدما. وأكّد بورلا أنّه، في حال استدعت الحاجة، "سيكون لدينا لقاح جدّي في غضون 95 يوماً".

وشدّد على أن شركته تمتلك القدرات، عند الحاجة، لإنتاج أربعة مليارات جرعة العام المقبل.

وكانت شركة مودرنا أعلنت الجمعة عزمها على تطوير جرعة معزّزة من اللّقاح مخصصة للحماية من المتحور أوميكرون.

بدورها أعلنت شركة جونسون آند جونسون أنّها "بصدد تقييم فعالية لقاحها المضادّ لكوفيد-19 في مواجهة المتحوّرات"، بما فيها أوميكرون.

وأضافت الشركة في بيان أنّها تعمل في الوقت نفسه على إنتاج "لقاح يستهدف تحديداً أوميكرون، وستقوم بتطويره عند الاقتضاء".

ونقل البيان عن ماثاي مامين، المسؤول عن الأبحاث في شركة يانسن التابعة لجونسون آند جونسون والتي طوّرت اللّقاح المضادّ لكوفيد-19، قوله إنّ الشركة "لا تزال واثقة" من قدرة لقاحها الحالي الأحادي الجرعة على توفير استجابة مناعية ضد المتغيّرات المختلفة.

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