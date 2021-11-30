نماء للكيماويات تبيع أسهم خزينة بـ5.9 مليون ريال

أعلنت شركة نماء للكيماويات، عن بيع كامل الكمية المتبقية لديها من أسهم الخزينة المشتراة سابقاً لصالح برنامج منحة أسهم للموظفين.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي أسهم الخزينة المراد بيعها 165.4 ألف سهم.

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وأضافت أن قيمة الأسهم المباعة بلغت نحو 5.93 مليون ريال، بمتوسط سعر بيع لكل سهم 35.84 ريال.

وأضافت أنه هذه العملية ليس لها أي تأثير على أرباح وخسائر الشركة للفترة بناء على المعايير المحاسبية المعتمدة.

وتابعت: "سيعكس الأثر المالي للبيع في بند الأرباح المبقاة من ضمن حقوق الملكية بقيمة 3 ملايين ريال".

كان مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات قد قرر بيع كامل الكمية المتبقية من أسهم الخزينة، وذلك لانتهاء البرنامج وعدم استخدام أي من الكميات المتبقية منذ العام 2016.