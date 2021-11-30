.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

نماء للكيماويات تبيع أسهم خزينة بـ5.9 مليون ريال

  • الخط
نماء للكيماويات مناسبة
شعار شركة نماء للكيماويات
سوق السعودية

نماء للكيماويات تبيع أسهم خزينة بـ5.9 مليون ريال

بمتوسط سعر بيع لكل سهم 35.84 ريال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة نماء للكيماويات، عن بيع كامل الكمية المتبقية لديها من أسهم الخزينة المشتراة سابقاً لصالح برنامج منحة أسهم للموظفين.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي أسهم الخزينة المراد بيعها 165.4 ألف سهم.

وأضافت أن قيمة الأسهم المباعة بلغت نحو 5.93 مليون ريال، بمتوسط سعر بيع لكل سهم 35.84 ريال.

سايبم الإيطالية تفوز بعقد في حقل الجافورة السعودي بقيمة 750 مليون دولار طاقة أرامكو سايبم الإيطالية تفوز بعقد في حقل الجافورة السعودي بقيمة 750 مليون دولار

وأضافت أنه هذه العملية ليس لها أي تأثير على أرباح وخسائر الشركة للفترة بناء على المعايير المحاسبية المعتمدة.

وتابعت: "سيعكس الأثر المالي للبيع في بند الأرباح المبقاة من ضمن حقوق الملكية بقيمة 3 ملايين ريال".

كان مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات قد قرر بيع كامل الكمية المتبقية من أسهم الخزينة، وذلك لانتهاء البرنامج وعدم استخدام أي من الكميات المتبقية منذ العام 2016.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أردني يوقع بغريمه بحيلة أردني يوقع بغريمه بحيلة "هوليوودية".. شاهد ماذا فعل!
سر لا يصدق في الفشار.. مادة عازلة قوية تحمي من الحرائق! سر لا يصدق في الفشار.. مادة عازلة قوية تحمي من الحرائق!
الأكثر قراءة
مشهد لا يحتمل.. صعد بسيارته فوق جسد طفل مصري ولم ينتبه مشهد لا يحتمل.. صعد بسيارته فوق جسد طفل مصري ولم ينتبه
فيديو لأغلى مقاتلة بالعالم تسقط قرب مصر وينجو طيارها بكبسة زر  فيديو لأغلى مقاتلة بالعالم تسقط قرب مصر وينجو طيارها بكبسة زر 
موجود في كل بيت.. غذاء مضاد للشيخوخة والشيب موجود في كل بيت.. غذاء مضاد للشيخوخة والشيب
هل وقع الطلاق فعلا؟..تغريدة لشيرين تزيد الطين بلة هل وقع الطلاق فعلا؟..تغريدة لشيرين تزيد الطين بلة
أردني يوقع بغريمه بحيلة أردني يوقع بغريمه بحيلة "هوليوودية".. شاهد ماذا فعل!
ميسي يتوقع فوز صلاح بالكرة الذهبية.. وجمهور ليفربول: ما حدث قلة احترام ميسي يتوقع فوز صلاح بالكرة الذهبية.. وجمهور ليفربول: ما حدث قلة احترام
قبل أن تذهب
معركة طعون تسبق معركة الانتخابات في ليبيا
معركة طعون تسبق معركة الانتخابات في ليبيا
اكتشف المزيد