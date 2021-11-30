"الخليج للتدريب" تفوز بعقد من وزارة التجارة بـ105.8 مليون ريال

أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم، اليوم الثلاثاء، عن ترسية وتوقيع عقد مشروع مع وزارة التجارة في السعودية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إنه بالإشارة إلى منافسة مشروع مركز الاتصال والتواصل الموحد التابع لمبادرة تمكين البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة، فقد تم ترسية وتوقيع عقد المشروع بين وزارة التجارة و شركة الخليج للتدريب والتعليم.

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وأضافت أن قيمة العقد تبلغ 105.79 مليون ريال، ومدته 42 شهراً ميلادياً من تاريخ الإشعار بالبدء في العمل.

وتوقعت ظهور الأثر المالي لهذا العقد خلال عام 2022 وما بعدها.