"بنان العقارية" توقع عقد تسهيلات مع بنك الرياض بـ 32.5 مليون ريال

أعلنت شركة بنان العقارية عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الضوابط الشرعية مع بنك الرياض بقيمة 32.5 مليون ريال.

وأوضحت بنان العقارية، في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أن مدة التمويل تصل إلى 7 سنوات بدءا من تاريخ الحصول على التمويل في 30 نوفمبر 2021.

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وذكرت الشركة أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل تتمثل في رهن مبنى مملوك للشركة، بالإضافة إلى سند لأمر بقيمة 32.5 مليون ريال.

وأشارت الشركة إلى أن الهدف من التسهيلات يتمثل في تمويل التوسع في الاستثمار العقاري.