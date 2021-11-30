"صب واي" توقع اتفاقية امتياز تجاري مع "الحكير" لتوسيع فروعها في السعودية

أعلنت شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه "الحكير"، عن توقيعها اتفاقيتي امتياز جديدتين مع "صب واي"، أكبر علامة تجارية للمطاعم في العالم، ومع شركة مخابز الكيك اللبنانية "سيكريتس".

وقالت "الحكير" في بيان على "تداول السعودية"، إن الاتفاقية الأولى بمثابة خطة نمو طموحة لمضاعفة شبكة مطاعم "صب واي" لتصل إلى نحو 210 فروع في السعودية على مدى السنوات المقبلة من خلال إضافة 145 فرعاً جديداً كحد أدنى.

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وستسهل الاتفاقية سرعة إنشاء أحدث مطاعم "صب واي" والتي تسمى "فريش فوروارد" التي تدعمها استراتيجية العلامة التجارية الرقمية الأولى التي توفر للعملاء خيارات الطلب المسبق.

وتتماشى الاتفاقيتان مع استراتيجية شركة "الحكير" للتحول إلى الكيان التجاري الرائد المرتبط بتوفير أسلوب حياة عصري ونشط في السعودية وأسواق النمو المختارة، مع زيادة تنوع وتوسيع محفظة علاماتها التجارية في قطاع الأغذية والمشروبات ومنافذ بيعها في المملكة.

تقدم متاجر "صب واي" أطعمة طازجة وصحية مُعدّة على الطلب لملايين الزوار كل يوم في أكثر من 100 دولة من خلال سلسلة متاجرها التي تقارب 40 ألف مطعم أو عبر خدمة التوصيل إلى المنازل .

وبموجب اتفاقية الامتياز ستستفيد شركة "الحكير" من شبكة المتاجر القائمة حالياً في المملكة والتي تضم أكثر من 210 مطعم. إضافة إلى ذلك، تمتلك الحكير خططاً قوية للعلامة التجارية العالمية في المملكة حيث تعتزم افتتاح 145 متجراً مملوكاً للشركة على مدار السنوات الستة المقبلة.

وتعتبر إضافة "صب واي" إلى مجموعة مطاعم الخدمات السريعة إنجازاً كبيراً على صعيد تنفيذ استراتيجية الشركة لتنمية أعمالها في قطاع الأغذية والمشروبات وزيادة إيراداته مع تلبية متطلبات المستهلكين المتغيرة في المملكة.

كما وقعت الشركة اتفاقية امتياز مع شركة مخابز الكيك اللبنانية "سيكريتس"، فيما يمثل إضافة علامة تجارية جديدة وفريدة إلى قطاع الأغذية والمشروبات في المملكة.

ولإطلاق العلامة التجارية "سيكريتس" ، فإن "الحكير" تنوي افتتاح عدة متاجر في أنحاء المملكة واستكمال الخدمة من خلال إضافة قسم توصيل. كما تخطط الشركة إضافة خدمة تقديم الطعام للأفراد والشركات، كما ودمجها عموديًا مع علاماتها التجارية الحالية وتحديدًا المقاهي منها .

ويتماشى الاستحواذ على امتيازات جديدة مع التزام "الحكير" بالتحول إلى شركة متعددة القنوات وتنفيذ استراتيجية الرقمنة، مع التركيز على العلامات التجارية القابلة للتوسع والتطوير، والتي تدعم المنافذ متعددة الأشكال والقادرة على التكيف السريع مع المبيعات عبر الإنترنت.