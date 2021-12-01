جنرال موتورز تتعاون مع شركة مصرية لتجميع سيارات كهربائية محليا

وقعت شركة المنصور للسيارات، المصرية، وشركة جنرال موتورز العالمية مذكرة تفاهم حول أوجه التعاون والنمو المستقبلي المشترك بين الجانبين، تضمنت إطار عمل لاستكشاف مجالات الاستثمار في الشركات المصرية الناشئة التي تعمل على تقديم تقنيات أو حلول جديدة لدعم التنقل المستدام

وذكرت الشركتان، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المذكرة نصت أيضا على بحث سبل توسيع نطاق الأعمال المتعلقة بقطع الغيار والكماليات.

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وتضمنت المذكرة بحث التوسع في الإنتاج المحلي لقطع الغيار وطرحها للتصدير، فضلاً على تضمين مذكرة التفاهم بحث أطر التعاون المشترك واستكشاف إمكانيات التجميع والإنتاج المحلي للمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEV).

ونصت على فتح قنوات اتصال وبدء حوار جدي مع الجهات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة لتطوير نظام بيئي وبنية تحتية كهربائية قوية تعزز من صناعة السيارات الكهربائية وتغذية تلك الصناعة الهامة.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور للسيارات، محمد منصور: "على مدار الـ 46 عامًا الماضية، كانت شركة المنصور للسيارات في طليعة قافلة نمو صناعة السيارات في مصر".

وأضاف أن "صناعة السيارات عالميًا تمر بتحول كبير وتغيير مدعوم بالابتكار، وتوقيع مذكرة تفاهم مع جنرال موتورز هي شهادة على التزامنا المشترك بتعزيز الاقتصاد المصري من خلال تاريخ التصنيع القوي، ودعم الشركات الناشئة الجديدة، ورواد الأعمال الشباب الذين يطورون حلولًا من أجل أفضل مستقبل".

وقال رئيس جنرال موتورز العالمية، ستيفن كيفر، إن العلاقات مع شركة المنصور للسيارات، تعتبر من أهم العلاقات الاستراتيجية لشركة جنرال موتورز على مستوى العالم، وقمنا معا بتسليم أكثر من مليون سيارة للعملاء في المنطقة.

وأضاف كيفر أن جنرال موتورز تتحول لمنصة للابتكار والتميز عالميًا باستثمارات تصل إلى 35 مليار دولار في تكنولوجيا السيارات الكهربائية وذاتية القيادة حتى عام 2025.

وأوضح أن ذلك يأتي تأكيداً على رؤية جنرال موتورز بتحقيق "صفر حوادث، صفر انبعاثات وصفر ازدحام مروري"، موضحًا أن الشراكة مع المنصور هامة للغاية لهذه الاستثمارات الرئيسية وغيرها مما يدعم استراتيجية جنرال موتورز العالمية نحو النمو.

شركة المنصور للسيارات هي الوكيل الرسمي لجنرال موتورز في مصر، ولدى شبكة جنرال موتورز مصر والمنصور للسيارات 46 معرضاً و34 مركزاً للخدمة.