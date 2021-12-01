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"ADQ" وطاقة توقعان اتفاقية مع صندوق كازاخستان السيادي لاستثمار 6 مليارات دولار

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شعار القابضة ADQ أبوظبي
ADQ
أبوظبي

"ADQ" وطاقة توقعان اتفاقية مع صندوق كازاخستان السيادي لاستثمار 6 مليارات دولار

لاستكشاف 3 مشاريع جديدة لتوليد الطاقة

دبي - العربية.نت

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أعلنت كل من "القابضة" (ADQ)، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، الإماراتيتين، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقية استراتيجية طويلة الأجل مع "سامروك-كازينا"، صندوق الثروة السيادي لجمهورية كازاخستان، بهدف استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الطاقة ضمن الدولة الواقعة في وسط آسيا.

وبموجب الاتفاقية، ستستثمر "القابضة" (ADQ) والشركات التابعة لمحفظة أعمالها ما يصل إلى 6 مليارات دولار في مشاريع الطاقة داخل كازاخستان، كما ستتشارك الأطراف الموقعة على الاتفاقية في إنشاء شركة قابضة لإدارة الأصول التي سيتم الاستحواذ عليها.

وستقوم "القابضة" (ADQ) و"طاقة" و"سامروك-كازينا" باستكشاف ثلاثة مشاريع جديدة لتوليد الطاقة في كازاخستان، من بينها محطة لتوليد الطاقة الكهروضوئية بقدرة 2 جيجاوات، ومحطة لطاقة الرياح بقدرة 2 جيجاوات، ومحطة طاقة تعمل بالغاز بالدورة المركبة بقدرة 1 جيجاوات. وستمتلك "القابضة" (ADQ) و"طاقة" حصة 51% في كل مشروع فيما ستحتفظ "سامروك-كازينا" بالحصة المتبقية.

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وستشارك "طاقة" في عمليات التشغيل والصيانة لجميع المشاريع الثلاثة بمجرد دخولها مرحلة التشغيل الفعلي، وفقا لبيان صادر اليوم.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور كل من رئيس وزراء جمهورية كازاخستان أسكار مامين، ومعالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات. حيث وقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي، سعادة محمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي لـ "القابضة" (ADQ) رئيس مجلس إدارة "طاقة"، وجاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة "طاقة"، وعن الجانب الكازاخستاني، لماسادام ساتكالييف، الرئيس التنفيذي لـ "سامروك-كازينا".

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