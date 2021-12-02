أبل تعلن تراجع الطلب على آيفون 13.. لهذا السبب

أبلغت شركة أبل مورّدي مكوناتها أن الطلب على هواتف آيفون 13، قد أصبح ضعيفا وسط مشاكل سلاسل الإمداد والتأخر في التسليم، الأمر الذي أثر بدوره على الاستهلاك، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ.

يُشار إلى أن الشركة كانت قد خفّضت هدف إنتاج آيفون 13 الخاص بها إلى 10 ملايين وحدة، بانخفاض عن الهدف البالغ 90 مليون وحدة، بسبب مشاكل الإمداد التي تواجهها الشركة.

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ويواجه مشترو سلسلة هواتف iPhone 13 الجديدة من أبل، أوقات تسليم أطول من المتوقع، نتيجة النقص المستمر في الرقائق العالمية الذي يتفاقم بسبب نقص العمالة والعقبات اللوجستية في بعض دول جنوب شرق آسيا.

وفي حين أن فترة الشحن الطويلة لا تزال تمثل عائقاً كبيرًا لسلسلة التوريد الخاصة بشركة أبل، فمن المرجح أن يستمر الوضع حتى الربع الأول من العام 2022، نظرًا لعدم كفاية القدرة الإنتاجية عالمياً، وفقًا لما ذكره مطلعون على الصناعة.

منذ إطلاقها في سبتمبر، شهدت سلسلة iPhone13 أطول فترة انتظار لشركة أبل من بدء الطلبات إلى التسليم، والتي تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع، بسبب ضيق سلاسل التوريد وارتفاع الطلب، بحسب ما ذكرته مجلة Caijing.