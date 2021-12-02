انطلاق التداول على شركة جراب لخدمات التوصيل في ناسداك

تنطلق التداولات اليوم الخميس، في بورصة ناسداك على شركة حجز سيارات الأجرة وخدمات التوصيل جراب "Grab"، وهي أكبر شركة في هذا المجال في منطقة جنوب شرق آسيا.

يأتي ذلك بعد اندماج الشركة التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها مع SPAC أو شركة شيكات على بياض Altimeter Growth Corp في صفقة بقيمة 40 مليار دولار.

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يصب إدراج Grab في مصلحة العديد من المستثمرين الأوائل في الشركة من بينهم مجموعة سوفت بنك وشركة ديدي الصينية لخدمات حجز السيارات، أما من بين المستثمرين الذين انضموا في وقت لاحق تويوتا موتورز، ومايكروسوفت والبنك الياباني MUFG.

كما أصبحت أوبر أحد المساهمين في Grab في عام 2018.