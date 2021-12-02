بولاريس تعلن عن السيارة الكهربائية Ranger XP Kinetic

كشفت شركة بولاريس عن Ranger XP Kinetic، وهي سيارة كهربائية بالكامل وأول مركبة تخرج من التعاون بين الشركة التي تتخذ من مينيابوليس مقراً لها وشركة الدراجات النارية الكهربائية Zero Motorcycles.

تأمل بولاريس أن تساعد Ranger XP Kinetic الكهربائية في جذب عملاء جدد إلى عالم السيارات الرياضية القوية، التي تشمل أيضًا مركبات ATV وعربات الثلوج والمراكب المائية الشخصية والدراجات النارية الثقيلة.

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ومن المتوقع أن ينمو هذا القطاع، الذي يمثل حاليًا أكثر من 9 مليارات دولار من المبيعات على مستوى العالم، إلى أكثر من 12 مليار دولار بحلول عام 2027، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

كما تأمل بولاريس، من خلال شراكتها مع شركة الدراجات النارية الكهربائية Zero Motorcycles، في توسيع تشكيلة السيارات الكهربائية.

وتأتي Ranger XP Kinetic في مستويين، Premium وUltimate، بسعر 24999 دولارا و29999 دولارا على التوالي.

واختارت بولاريس محرك بقوة 110 أحصنة (82 كيلو واط) الذي يوفر عزم دوران يبلغ 140 رطلاً، وتدعي الشركة أن Ranger XP Kinetic تمثل أقوى مركبة مهام مساعدة تم إنتاجها.

وعلى عكس المركبة الصالحة لجميع التضاريس، التي يمكن التعرف عليها من خلال وضعية الجلوس. يتم استخدام مركبة المهام المساعدة للعمل أكثر من الترفيه.

وتستخدم المركبات الكبيرة والقوية بشكل شائع لسحب المعدات والإمدادات في المواقع التي تجعل استخدام الشاحنة غير عملي أو مستحيل.

وتصل قدرة قطر Ranger XP Kinetic إلى 1136 كيلوغرام وسعة سحب تصل إلى 568 كيلوغرام. وهذه قدرة سحب مماثلة لسيارة رينجر XP 1000 التي تعمل بالوقود، التي تبدأ بسعر 18799 دولارا.

ويؤدي السحب في السيارة الكهربائية أيضًا إلى استنزاف البطارية بمعدل أسرع، مما يقلل المدى ويتطلب شحنًا أكثر تكرارًا.