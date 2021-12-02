رفض دعوى "جاكو" ضد هيئة "الزكاة والضريبة" بشأن فروقات زكوية

أعلنت شركة القصيم القابضة للاستثمار "جاكو"، عن تلقيها قرارا صادرا من الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض بقبول الطعن الشكلي المقدم من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وعدم قبول الدعوى المقامة من الشركة ضد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بما يخص عام 2018.

وقالت "جاكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنه وفقا لنص القرار يحق للشركة طلب استئناف القرار خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه.

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وأكدت أنها تعتزم الاستئناف على القرار خلال المدة النظامية.

كانت "جاكو" قد تلقت خطابات تعديل الإقرارات الزكوية للأعوام من 2014 إلى 2018، والمطالبة بموجبها بدفع مبالغ إضافية. واعترضت الشركة على تلك التعديلات وتم تصعيد الخلاف إلى الأمانة العامة للجان الضريبية.

وبلغت الفروقات الزكوية عن السنوات المشار إليها إجمالي مبلغ وقدره 13.26 مليون ريال.