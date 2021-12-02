سنام الإيطالية تشتري حصة في خط أنابيب غاز بين إسرائيل ومصر

قالت مجموعة سنام، أكبر مجموعة لخطوط أنابيب الغاز في أوروبا، اليوم الخميس إنها أكملت الاستحواذ على حصة 25% في شركة غاز شرق البحر المتوسط (إي.إم.جي) التي تمتلك خط أنابيب بين إسرائيل ومصر، لتدخل منطقة يرتفع فيها الطلب على الغاز.

وخط أنابيب غاز العريش عسقلان البالغ طوله 90 كيلومترا، جزء مما يسمى بخط أنابيب غاز السلام، وهو أحد مصادر إمدادات الطاقة الرئيسية لمصر، ويربط محطة عسقلان الإسرائيلية بمحطة استقبال العريش المصرية.

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وقالت سنام إنها دفعت حوالي 50 مليون دولار مقابل الحصة التي استحوذت عليها من شركة الطاقة التايلاندية بي.تي.تي إنرجي ريسورسز.

وتمتلك شركتا ديليك دريلينج الإسرائيلية وشيفرون الأميركية حصصا في شركة إي.إم.إي.دي أكبر مساهم في إي.إم.جي.