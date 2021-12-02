شركة تابعة لـ"التنمية الغذائية" توقع اتفاقية امتياز مع مطاعم "بوبايز"

أعلنت شركة التنمية الغذائية "التنمية" عن توقيع شركتها الفرعية شركة العلامة الخليجية للوجبات السريعة، المملوكة بنسبة 100% لشركة "التنمية"، على امتياز رئيسي واتفاقية تطوير مع بوبايز الأميركي، إحدى أكبر مطاعم الوجبات السريعة في العالم.

وقالت شركة "التنمية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الاتفاقية تشكل جزءًا من استراتيجية التنمية للتنويع عبر سلسلة القيمة المضافة لمنتجاتها، من خلال بناء مشغل امتياز تجاري رائد في مجال الأغذية.

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وأشارت إلى تصنيع ساندويتش دجاج بوبايز المشهور عالميًا المصنوع من الدجاج الطازج من مصادر محلية.

تأسست بوبايز في منطقة نيو أورلينز عام 1972، وتتمتع بأكثر من 45 عامًا من التاريخ وتقاليد الطهي.حيث تضم السلسلة أكثر من 3500 مطعم في أكثر من 25 دولة، وتقدم قائمة تضم دجاجا حارا ودجاج تندرز وروبيان مقليا وأطباقا إقليمية أخرى.