عمومية "صدر" تقر زيادة رأس المال لـ175 مليون ريال عبر طرح أسهم حقوق أولوية

وافق مساهمو شركة صدر للخدمات اللوجستية، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الأربعاء، على زيادة رأسمال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية.

وكانت شركة صدر للخدمات اللوجستية، قد أعلنت عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 150 مليون ريال، فيما يبلغ رأس المالي الحالي 25 مليون ريال، ليصبح رأس المال بعد الزيادة 175 مليون ريال.

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وتبلغ نسبة زيادة رأس المال 600%، ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 17.5 مليون سهم بدلاً من 2.5 مليون سهم قبل الزيادة، بنسبة زيادة 6 حق لكل سهم.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وتبدأ فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة يوم 6 ديسمبر 2021، وتكون نهاية فترة تداول حقوق الأولوية 13 ديسمبر 2021، وتاريخ نهاية مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة 16 ديسمبر 2021.

وقالت الشركة في بيان سابق، إن أسباب الزيادة تتمثل في تمكينها من تنفيذ خططها الاستراتيجية والتشغيلية ودعم التوسع في الخدمات اللوجستية.

وفي بيان منفصل، بعد إعلان نتيجة الجمعية العامة للشركة، ذكرت "مجموعة تداول السعودية"، أنه سيتم احتساب نسبة تذبذب سهم الشركة اليوم الخميس على أساس سعر 71.30 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.

وأضافت أنه سيتم إيداع حقوق شركة صدر للخدمات اللوجستية في محافظ المساهمين يوم الاثنين 6 ديسمبر 2021.