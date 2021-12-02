.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ميدغلف: تلقينا إشعار ترسية عقد خدمات التأمين الصحي من "السعودية للكهرباء"

  • الخط
ميدغلف للتأمين
شركة ميدغلف للتأمين
سوق السعودية

ميدغلف: تلقينا إشعار ترسية عقد خدمات التأمين الصحي من "السعودية للكهرباء"

مدة العقد سنة ويؤثر بالإيجاب على نتائج "ميدغلف" للعام 2022

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف"، عن استلامها، يوم الأربعاء، إشعاراً بترسية عقد تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني من الشركة السعودية للكهرباء لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي الشركة وأفراد عائلاتهم وذلك لمدة عام.

وقالت شركة "ميدغلف" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنها تتوقع زيادة قيمة العقود الإجمالية الناجمة عن هذا التعميد على 5% من إجمالي الأقساط المكتتبة لـ "ميدغلف" للعام المالي 2020.

وتوقعت أن يكون لهذا العقد تأثير إيجابي على النتائج المالية لشركة "ميدغلف" للعام 2022.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خبراء: كورونا أوميكرون سيطغى على العالم بأسره خلال 3 إلى 6 أشهر خبراء: كورونا أوميكرون سيطغى على العالم بأسره خلال 3 إلى 6 أشهر
صورة لزوجة محمد صلاح تثير الغضب بمواقع التواصل صورة لزوجة محمد صلاح تثير الغضب بمواقع التواصل
الأكثر قراءة
مصري سعت 194 دولة لاعتقاله يقع بقبضة الإنتربول في كولومبيا مصري سعت 194 دولة لاعتقاله يقع بقبضة الإنتربول في كولومبيا
مخترع لقاح فايزر: لا داعي للهلع من أوميكرون مخترع لقاح فايزر: لا داعي للهلع من أوميكرون
الصحة السعودية: حددنا المخالطين لأول مصاب بأوميكرون الصحة السعودية: حددنا المخالطين لأول مصاب بأوميكرون
مكتشفة أوميكرون: المتحور الجديد أعراضه مختلفة عن دلتا مكتشفة أوميكرون: المتحور الجديد أعراضه مختلفة عن دلتا
مهندس مهندس "عثر" على الطائرة الماليزية بعد 7 سنوات من اختفائها
أطعمة شائعة تضعف ذاكرتك وتشتت انتباهك.. فاحذر منها أطعمة شائعة تضعف ذاكرتك وتشتت انتباهك.. فاحذر منها
قبل أن تذهب
حشود عسكرية روسية أوكرانية على الحدود.. كيف تنتهي الأزمة؟
حشود عسكرية روسية أوكرانية على الحدود.. كيف تنتهي الأزمة؟
اكتشف المزيد