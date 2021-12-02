ميدغلف: تلقينا إشعار ترسية عقد خدمات التأمين الصحي من "السعودية للكهرباء"

أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف"، عن استلامها، يوم الأربعاء، إشعاراً بترسية عقد تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني من الشركة السعودية للكهرباء لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي الشركة وأفراد عائلاتهم وذلك لمدة عام.

وقالت شركة "ميدغلف" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنها تتوقع زيادة قيمة العقود الإجمالية الناجمة عن هذا التعميد على 5% من إجمالي الأقساط المكتتبة لـ "ميدغلف" للعام المالي 2020.

مادة اعلانية

وتوقعت أن يكون لهذا العقد تأثير إيجابي على النتائج المالية لشركة "ميدغلف" للعام 2022.