"سيمنز" تسلم مصر محطة رياح بطاقة 250 ميغاوات

أعلنت شركة سيمينز الألمانية للطاقة المتجددة عن بدء التشغيل التجاري لمزرعة طاقة الرياح بمنطقة غرب بكر برأس غارب في منطقة خليج السويس بطاقة 250 ميغاوات.

وذكرت الشركة في بيان لها اليوم الخميس، أن المشروع تم تنفيذه من خلال شركة سيمينز جاميسا الرائدة في صناعة الطاقة المتجددة في العالم، ، حيث قامت الشركة بتركيب 96 توربين رياح SG 2.6-114 بنجاح لفائدة شركة Lekela لتوليد الطاقة المتجددة من خلال عقد الهندسة والمشتريات والبناء (EPC).

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وأوضحت أنها ستقوم بتوفير خدمة صيانة طويلة الأجل من خلال اتفاق خدمة مدته 15 سنة، وتعمل مزرعة غرب بكر لطاقة الرياح الآن بكامل طاقتها لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتمثل أول مشروع للطاقة المتجددة في مصر يتم تنشيطه من خلال محطة فرعية معزولة للغاز بطاقة 220 كيلو فولت ، طورتها شركة Siemens Energy، كونها موثوق بها بدرجة عالية وبحاجة لقدر قليل من الصيانة.

وأشارت إلى أن المشروع يأتي ضمن مخطط البناء والامتلاك والتشغيل للشراكات بين القطاع الخاص والقطاع العام ويدعم توجه الدولة المصرية في تحقيق هدفه في زيادة نسبة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035. كما سيمنع المشروع اكثر من 550 الف طن من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون سنويًا.

وأوضحت أنه تم تنفيذ المشروع بمشاركة أكثر من 600 شخص في تنفيد المشروع، من أكثر من عشر جنسيات مختلفة، فيما تم الاعتماد على العمالة المحلية بنسبة 85% ما كان له تأثير إجابي على الاقتصاد المحلي.

ونوهت بانه تم تنفيذ 70% من نطاق اعمال التشييد من طرف شركاء محليون، وقام مقاولون محليون بإتمام كافة الاعمال المدنية ومعظم العمل الكهربائي واللوجستي. كما تم تصنيع كل ابراج توربينات الرياح في مصر. بالإضافة إلى ذلك، تم انشاء خطة استثمار للمجتمع بهدف التركيز على مبادرات المشاريع، التعليم والبيئة لمعالجة تحديات التنمية الاجتماعية – الاقتصادية التي تواجهها المجتمعات في البلد.