"صناعة الورق" تعين "الإنماء للاستثمار" مستشاراً مالياً لطرح أسهم حقوق الأولوية

عينت الشركة السعودية لصناعة الورق، شركة الإنماء للاستثمار كمستشار مالي لطرح أسهم حقوق أولوية.

وقالت "صناعة الورق" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنها سوف تعلن عند تقديم ملف طلب زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى هيئة السوق المالية في حينه وعن أي تطورات مستقبلية يجب الإعلان عنها في حال توفرها.

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وكان مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق، قد أوصى بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بنحو 145 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان سابق، إن الزيادة تستهدف دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة من خلال ضخ أموال جديدة لتوفير رأسمال عامل لزيادة الطاقة التشغيلية ودعم النشاط المستقبلي للشركة.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح اسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.