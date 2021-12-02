26 ديسمبر.. "الوسائل الصناعية" تطرح 2.5 مليون سهم في سوق "نمو"

أعلنت شركة فالكم للخدمات المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة الوسائل الصناعية، عن نية الشركة طرح عدد 2.5 مليون سهم عادي، تمثل نسبة 10% من أسهمها وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية.

حصلت شركة الوسائل الصناعية، على موافقة هيئة السوق المالية، على إدراج وطرح أسهم الشركة في السوق الموازية.

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وقالت "فالكم" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

وأضافت أن فترة الطرح ستبدأ من يوم الأحد 26 ديسمبر 2021، وتنتهي بنهاية يوم الخميس 30 ديسمبر 2021.

يبلغ رأس مال الشركة المُصدر 250 مليون ريال، موزعا على 25 مليون سهم عادي، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.