تسلا تطلق أول مركبة للأطفال.. وهذه مواصفاتها

أطلقت شركة تسلا مركبة الدفع الرباعي لجميع التضاريس Cyberquad بقيمة 1900 دولار للأطفال. وتتاح المركبة للطلب الآن من موقع الشركة الإلكتروني، ويبدأ الشحن في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

ويأتي هذا الإعلان المفاجئ بعد أكثر من عامين من إعلان تسلا عن مركبة الدفع الرباعي لجميع التضاريس Cyberquad بالحجم الكامل لتكملة Cybertruck المستقبلية. ولكن لم يتم شحن Cybertruck أو Cyberquad بالحجم الكامل بعد.

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وتم تقديم Cyberquad لأول مرة أثناء إزاحة الستار عن Cybertruck لعام 2019. ووصفت بأنها مناسبة لمركبة Cybertruck ويمكن شحنها من خلال بطارية Cybertruck، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

وصممت الشركة Cybersquad الجديدة الصغيرة للأطفال بعمر 8 سنوات وما فوق، وللأطفال الذين لديهم آباء يمكنهم شراء مركبة دفع رباعي لجميع التضاريس بقيمة 1900 دولار.

وتتضمن إطارا فولاذيا ومقعدا مبطنا ونظام تعليق قابل للتعديل مع قرص فرامل خلفي، كما أن هناك أشرطة إضاءة LED لإكمال جماليات السايبربانك.

وتبلغ سرعة هذه المركبة الكهربائية بالكامل 16 كيلومترا في الساعة، وتعمل البطارية على السماح لها بالسير لمدى 25 كيلومترا.

وهناك ثلاثة إعدادات للسرعة: 8 كيلومترات في الساعة، و16 كيلومترا في الساعة، و8 كيلومترا في الساعة في الاتجاه المعاكس.

لا تتوقع سرعات Supercharger عند إعادة شحن Cyberquad، حيث تقول تسلا إن عملية شحن البطارية بالكامل تستغرق ما يصل إلى خمس ساعات.

ويمكن أن يتأثر مدى البطارية بوزن المستخدم وتضاريس الركوب وإعدادات السرعة. كما لا تأتي المركبة كقطعة واحدة، وتظهر تعليمات التجميع الخاصة بالشركة 18 جزءا مختلفا على الأقل.

ومع الإصدار، شارك كبير مصممي الشركة، فرانز فون هولزهاوزن، مقطع فيديو يركب Cyberquad مع أطفاله.

وتأتي مركبة Cyberquad بأبعاد 47×26×27 إنشًا وتزن 55 كيلوغراماً. ويتم شحن Cyberquad في الولايات المتحدة في الوقت الحالي.

وفي الوقت نفسه، فإن Cybertruck الفعلية المستوحاة منها قد تأخرت حتى نهاية عام 2022، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت Cyberquad بالحجم الكامل قد تصل بعد ذلك، بالرغم من أن إيلون ماسك قد اقترح أنها قد تشحن جنبًا إلى جنب مع الشاحنة الكهربائية بالكامل في الماضي.