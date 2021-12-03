غوغل تخطط لإطلاق ساعتها الذكية العام المقبل بهذه المواصفات

تطور شركة غوغل ساعة ذكية تخطط لإطلاقها في العام المقبل، حيث تقوم شركة البحث العملاقة بدفعة متجددة في مجال التكنولوجيا القابلة للارتداء.

ويعرض الجهاز، الذي يحمل الاسم الرمزي داخليا Rohan، أحدث إصدار من نظام تشغيل الساعات الذكية من غوغل للعملاء والشركاء، وذلك وفقًا للوثائق الداخلية التي اطلع عليها موقع Insider والعديد من الموظفين الحاليين والسابقين.

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واختارت غوغل حتى الآن إنشاء نظام التشغيل للساعات الذكية التي أنشأها شركاء مثل سامسونغ. ولكن لم تصنع جهازًا خاصًا بها.

وعلى عكس ساعة أبل الذكية، فإن ساعة غوغل الذكية مستديرة وليس لها حوافّ مادية، وذلك وفقًا للتصورات الفنية التي شاهدها موقع Insider والموظفون الذين رأوها. ومثل ساعة أبل، فإنها تلتقط مقاييس الصحة واللياقة البدنية.

وتسارع العمل في Rohan هذا العام. وسمحت الشركة للموظفين خارج فريق الساعة الذكية باختبار الجهاز وتقديم التعليقات.

ويشار أحيانا إلى الساعة داخليا باسم Pixel watch أو Android watch. ولكن المديرين التنفيذيين استخدموا مجموعة متنوعة من الأسماء للإشارة إلى المشروع. نتيجة لذلك ليس من الواضح ما هي العلامة التجارية التي تختارها الشركة.

وتم الإبلاغ سابقا عن وجود ساعة ذكية تحمل الاسم الرمزي Rohan بواسطة المسرب الشهير جون بروسر.

ولدى غوغل خطط كبيرة لأعمالها في مجال الأجهزة القابلة للارتداء. وأغلقت صفقة استحواذ بقيمة 2.1 مليار دولار مع فيتبيت في شهر يناير.

وقالت فيتبيت تنوي بناء أجهزة تعمل بنظام تشغيل غوغل. ومع ذلك، لا تنوي غوغل حاليا وضع علامة تجارية لساعة Rohan على أنها جهاز فيتبيت.

وتحتوي ساعة Rohan على جهاز لمراقبة معدل ضربات القلب وتوفر ميزات تتبع الصحة الأساسية مثل عد الخطوات. وفي شكلها الحالي، تتطلب الساعة شحنا يوميا.

وأعرب أحد الموظفين الذين اختبروا الساعة عن أسفه لأن الشحن كان بطيئا. ومثل ساعة أبل، تستخدم الأجهزة القابلة للارتداء من غوغل أيضا أربطة ذات حقوق ملكية، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.