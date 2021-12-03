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كاش فري تستحوذ على حصة في تلر للدفع الإلكتروني

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كاش فري تستحوذ على حصة في تلر للدفع الإلكتروني

عبر استثمار استراتيجي قيمته 15 مليون دولار

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة كاش فري للمدفوعات، عن استثمار استراتيجي بقيمة 15 مليون دولار في شركة تلر للدفع الإلكتروني، التي تقدم خدمات الدفع في الإمارات والسعودية. ومع هذا الاستثمار، أصبحت شركة كاش فري واحدة من أكبر المساهمين في شركة تلر.

وتلر بوابة الدفع الإلكتروني ومقرها الإمارات، وتقدم حلولا في عالم التجارة الإلكترونية، تشمل التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعية، ورموز QR، والفواتير الرقمية، وخدمة "تلر اشتر الآن وادفع لاحقا".

تعتبر شركة كاش فري شركة رائدة بتقديم حلول المدفوعات في الهند وبحصة سوقية تزيد عن 50%. وتتيح الشركة تحصيل المدفوعات والمبالغ المستردة بالجملة.

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