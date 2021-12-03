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موانئ دبي العالمية تنسحب من عرض لشراء ميناء حيفا

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موانئ دبي العالمية
موانئ دبي العالمية
الإمارات وإسرائيل

موانئ دبي العالمية تنسحب من عرض لشراء ميناء حيفا

الإعلان عن الفائز قبل نهاية العام

القدس - رويترز

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قالت الجهة المعنية بالخصخصة في إسرائيل، إن شركة موانئ دبي العالمية انسحبت من عرض مشترك مع شركة إسرائيلية لخصخصة ميناء حيفا الإسرائيلي.

تعمل إسرائيل على بيع موانئها المملوكة للدولة وتشيد مرافئ خاصة جديدة في محاولة لتشجيع المنافسة وخفض التكاليف.

وأبرمت موانئ دبي العالمية اتفاقا مع شركة شيبياردز إندستريز الإسرائيلية للتعاون حصريا في خصخصة ميناء حيفا، أحد ميناءي إسرائيل الرئيسيين على البحر المتوسط.

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لكن في بيان صدر في وقت متأخر أمس الخميس، قالت سلطة الشركات الحكومية الإسرائيلية، إن موانئ دبي طلبت إنهاء شراكتها في هذا العرض، مضيفة أن شيبياردز إندستريز طلبت المواصلة بمفردها.

ولم تصدر موانئ دبي أي تعليق حتى الآن.

وكان العرض المشترك واحدا من عدة مشروعات بين إسرائيل والإمارات أعقبت اتفاق البلدين على تطبيع العلاقات في العام الماضي.

ومن المتوقع إعلان الفائز في مناقصة خصخصة ميناء حيفا قبل نهاية 2021.

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